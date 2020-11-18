حزب بارزاني يهدد بمقاطعة الانتخابات إذا لم ترسل بغداد رواتب موظفي الإقليم

حزب بارزاني يهدد بمقاطعة الانتخابات إذا لم ترسل بغداد رواتب موظفي الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب الكردي، بشار الكيكي، اليوم الأربعاء، ان استمرار تمرير القوانين ’’وفق الاغلبية’’، سيقابل من الكرد بمقاطعة الانتخابات النيابية، وقفا لقوله.وكتب الكيكي، في تغريدة له على ’’تويتر’’، “اذا استمر تمرير القوانين وفق الاغلبية على حساب الكرد، فأعتقد ان خيار مقاطعة الانتخابات النيابية سيكون مرجحا”.وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، اليوم ، ان كل خطوة كردية لتقريب وجهات النظر مع الحكومة الاتحادية مرحب بها. وأضاف أن “من يمثل الإقليم في المباحثات والاتفاقيات هي الحكومة فقط، ويجب الحفاظ على وحدة البيت الكردي في جميع الزيارات لآن ذلك يعطي قوة للموقف الكردي في استحصال الحقوق المشروعة”.

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