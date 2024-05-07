حزب بارزاني يواصل الكذب في ملف الانتخابات ويرفض” وصاية” بغداد على الإقليم

حزب بارزاني يواصل الكذب في ملف الانتخابات ويرفض” وصاية” بغداد على الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الثلاثاء (7 آيار 2024)، أنه لا يمكن فرض الوصاية من قبل بغداد على إقليم كردستان إطلاقا.وقال ممو زيني في حديث صحفي، إنه “لا يمكن اطلاقا فرض الوصاية من قبل الحكومة العراقية على كردستان، لان الاقليم كيان دستوري، ومن غير الممكن تقليص صلاحياته”.وأضاف، أن “غياب السلطة التشريعية في اقليم كردستان غير مسؤول عنها الحزب الديمقراطي، وانما هي مسؤولية الأحزاب الكردية كافة، وخاصة الاتحاد الوطني الذي طلب منا مرارا وتكرارا تأجيل انتخابات كردستان لأنه لم يكن مستعدا لإجرائها”.وأشار إلى أن “بغداد تحاول على الدوام التدخل بوضع الإقليم وفرض الوصاية، لكن هذا غير ممكن ولن يحصل بأي شكل من الأشكال”.ويشتد الصراع بين حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، بعد انسحاب الاخير من الانتخابات اعتراضا على تدخل المحكمة الاتحادية في شؤون الاقليم، بحسب وصفه.

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