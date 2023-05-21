حزب بارزاني يوافق على إجراء تعديل لقانون الانتخابات نزولا لطلب أحزاب الإقليم

حزب بارزاني يوافق على إجراء تعديل لقانون الانتخابات نزولا لطلب أحزاب الإقليم
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الأحد، تقديم طلب إلى رئاسة برلمان كوردستان يتضمن إضافة فقرتين على جدول أعمال جلسة يوم غد أحداهما يتضمن تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، والثانية تعديل قانون الانتخابات، كاشفا في الوقت ذاته عن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذين الموضوعين مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.وقال رئيس كتلة الديمقراطي زانا ملا خالد في مؤتمر صحفي عقده مع أعضاء كتلته اليوم في برلمان كوردستان، إنه في جميع الاجتماعات واللقاءات مع حركة “التغيير”، وحزب جماعة “العدل” الكوردستانية، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني بذلنا الجهود لكي نتوصل إلى اتفاق على كيفية تعديل قانون الانتخابات، وموضوع تفعيل المفوضية نزولا عند طلبات تلك القوى السياسية بأن يتم تفعيل المفوضية الحالية للانتخابات المقبلة من دون مراعاة الاستحقاقات الانتخابية للانتخابات التي جرت في العام 2018.وأضاف أن الديمقراطي الكوردستاني وفي سبيل اجراء الانتخابات قبل بمقترحات الأطراف السياسية الأخرى، وقبل ايضا على تعديل قانون الانتخابات بالمقترحات المقدمة من تلك الأطراف وخاصة الاتحاد الوطني بان يكون اقليم كوردستان أربع دوائر انتخابية بدلا من دائرة واحدة، ونظام الترشيح يكون 50% في 50%، وان يتم اعتماد اجهزة التصويت الالكتروني في مفوضية الانتخابات الاتحادية، وان يتم توزيع المقاعد في محافظات اقليم كوردستان بالاستناد على الأحصاء السكاني لوزارة التخطيط العراقية، مؤكدا أن هذه كلها كانت مقترحات الاتحاد الوطني.

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