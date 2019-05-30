حزب بارزاني يُبشر الأكراد..تشكيل حكومة مسرور بعد عيد الفطر المبارك

حزب بارزاني يُبشر الأكراد..تشكيل حكومة مسرور بعد عيد الفطر المبارك
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الخميس ،عن موعد تشكيل حكومة إقليم كردستان بعد تكليف مسرور بارزاني برئاستها.وقال عضو برلمان الإقليم عن الديمقراطي ادريس شعبان في حديث صحفي، انه “سنمضي بخطوات تشكيل الحكومة ولن نلتفت الى العراقيل التي توضع امامنا”.وتابع شعبان، أن “شعبنا بحاجة الى الخدمات والاستقرار وتوفير متطلبات العيش”، داعيا “حزب الاتحاد الكردستاني الى ان يكون لهم موقف ثابت تجاه تشكيل الحكومة”.واكد ان “حزبه ماضٍ في تشكيل حكومة الإقليم، بعد عطلة عيد الفطر بعد تكليف مرشحنا مسرور بارزاني وعلى بقية الأحزاب الكردية ان يحسموا امرهم ويسموا مرشحيهم للمناصب.. فالوقت يمضي سريعا ولن نسمح بأن تطول المدة أكثر”.وكان برلمان اقليم كردستان قد انتخب، الثلاثاء (28 أيار 2019) نيجرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان بمقاطعة كتل الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردستاني، وكتلة الجيل الجديد، والاتحاد الوطني الكردستاني الذي قرر مقاطعتها بشكل مفاجئ رغم وجود اتفاق سياسي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بدعم ترشيح نيجيرفان بارزاني لرئاسة الاقليم.وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني، إن “حزبه قرر فسخ الاتفاق مع الحزب الديمقراطي ومقاطعة الجلسة” دون ان يوضح الاسباب.قبلها اشترط الاتحاد الوطني، حسم الحزب الديمقراطي الكردستاني لقضية محافظ كركوك قبل دعم انتخاب نيجرفان بارزاني رئيسا للإقليم وذلك في اجتماع عقده سبق عقد جلسة البرلمان.

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