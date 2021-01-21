حزب بارزاني:12.67%حصة الإقليم في الموازنة العامة

حزب بارزاني:12.67%حصة الإقليم في الموازنة العامة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اوضحت رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري، بشأن حصة إقليم كردستان من الموزانة بالمقارنة مع المحافطات الاخرى.وقالت صبري في تصريح متلفز ، إن “المادة 121 من الدستور العراقي تنص على أن توزيع الواردات يجب ان يتم بالتساوي بين المحافظات، مع مراعاة عدد السكان والحاجة الفعلية لها”.واضافت أن “المحافظة التي تكون احتياجاتها أكثر من المحافظة الاخرى يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار”.وتابعت أن “موازنة  الإقليم في عام 2005 كانت تصل إلى 17% الان اصبح 12،67%”.واشارت صبري إلى أن “حصة الإقليم من الموازنة تتضمن رواتب الموظفين بخلاف المحافظات الاخرى”.وتقول قوى سياسية إن حصة البصرة التي تضم 4 ملايين نسمة في الموازنة تزيد عن ترليون دينار فيما تتجاوز حصة اقليم كردستان 13 ترليوناً رغم أن البصرة تساويه بعدد السكان وتعتبر شريان العراق الاقتصادي لإن صادرات النفط تخرج منها.

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