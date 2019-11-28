حزب بارزاني:14% نسبة موازنة الإقليم لعام 2020

حزب بارزاني:14% نسبة موازنة الإقليم لعام 2020
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، أن الوفد الكردي الذي سيزور بغداد الأسبوع المقبل سيتفق على أن تكون نسبة كردستان بين 12.7% و14% من إجمالي الموازنة.وقال الصفار، إن “وفد الإقليم أتى إلى بغداد لغرض الاتفاق على حصة الإقليم وأيضاً للمشاركة في تنظيم مشروع موازنة 2020 للحكومة الاتحادية بسبب وجود مشاكل في الموازنة السابقة نتيجة لعدم قدرة حكومة كردستان على الالتزام بتسليم الكمية المتفق عليها في مشروع الموازنة”.وأضاف أن “الوفد جاء إلى بغداد لإعلان التزام أربيل ابتداء من أول العام المقبل بتسليم الكمية المتفق عليها، مقابل حصول الإقليم على حصته من الموازنة كاملة، وسيتفق على أن تكون النسبة بين 12.7% و14% من إجمالي الموازنة”.

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