حزب بيارق الخير:إقالة عبد المهدي ومحاسبته الحل الأمثل لتهدئة غضب الشارع العراقي

حزب بيارق الخير:إقالة عبد المهدي ومحاسبته الحل الأمثل لتهدئة غضب الشارع العراقي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، ان إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومحاكمة حكومته الحل الأمثل لتسوية الاوضاع وتهدئة غضب الشارع العراقي.وقال الخالدي في حديث  صحفي، انه “من غير الممكن ان تحقق الحكومة في قتل المتظاهرين وهي اول المتهمين بقتلهم”، مبيناً انه “على رئيس الجمهورية حماية المتظاهرين والدستور وإقالة الحكومة”. واشار الى ان “بديل عبد المهدي يجب ان يكون من كتلة سياسية لم تشارك بتشكيل الحكومة الحالية”، مبيناً أن “اقالة عبد المهدي ومحاكمة حكومته الحل الامثل لتسوية الاوضاع وتهدئة عضب الشارع العراقي”.

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