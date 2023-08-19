حزب بيارق الخير يتوقع مقاطعة كبيرة للانتخابات المقبلة

حزب بيارق الخير يتوقع مقاطعة كبيرة للانتخابات المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال امين عام تيار بيارق الخير محمد الخالدي في حديث  صحفي، اليوم السبت، ان” تياره اعلن موقفه الرسمي من المشاركة في انتخابات كانون الاول المقبل من خلال اعلان المقاطعة لانه يدرك بان هناك متطلبات يجب توفرها لضمان نزاهة وشفافية التنافس بين القوى”.واضاف،ان” اكثر من 10 قوى واحزاب سنية ستقاطع هي الاخرى وفق توقعاته وستاخذ ذات القرار قريبا لخمسة اسباب ابرزها عدم شفافية قانون الانتخابات والتمويل الهائل لبعض القوى وعدم وجود قانون يدقق في الأموال الطائلة المرصودة لبعض المرشحين “.واشار الى ان” امكانيات الدولة تستغل في بعض المحافظات لصالح قوى وجهات متنفذة مع رصيد مالي كبير متسائلا كيف تكون المنافسة في ظل هذه الاجواء”.وكان تيار بيارق الخير اعلن قبل ايام عن مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراءها في كانون الاول المقبل”

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