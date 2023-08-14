حزب بيارق الخير يقاطع الانتخابات

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روسيا تعلن تزويد غواصاتها النووية بصواريخ فرط الصوتية
الصين تتوعد تايوان بسبب زيارة نائب رئيسها إلى واشنطن
روسيا تعلن عن إسقاط (20) طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من جزيرة القرم
الأمم المتحدة:أكثر من 4 ملايين سوداني شردوا خلال الأشهر الأربعة الماضية
الجيش الروسي يتقدم شرقي أوكرانيا والسعودية تواصل مساعيها لوقف الحرب
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اليوم.. سعر صرف الدولار =154000 ديناراً
الأمم المتحدة:أكبر تهديد أمني يتعرض له العراق من قبل إيران وتركيا جراء قطع المياه والسوداني يكافئهم برفع صادراتهم للبلد
الزراعة النيابية:موقف السوداني ما بتعرض له العراق من قطع مائي ما زال صفراً
خبير اقتصادي:الحكومات الولائية فضلت الغاز الإيراني المبالغ في سعره على الغاز القطري الأرخص
وكيل وزارة المالية الأسبق:عفترة حكومة الإقليم وراء ضعف المركز
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- تحقيقات
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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- متابعات خاصة
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
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- منوعات
الحكومة التركية تستعد لزلزال اسطنبول وممثل مشهور يغادرها
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
ممثلون أميركيون يهددون بالإضراب مقابل صرف حقوقهم المالية
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- صورة وتعليق
خبير اقتصادي:الحكومات الولائية فضلت الغاز الإيراني المبالغ في سعره على الغاز القطري الأرخص
في ظل حكومة السوداني الإيرانية..العراق بالمرتبة 113 عالمياً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
نائب:عقد الجواز الإلكتروني وتأشيرة الدخول الإلكترونية مخالف للقانون وسرقة للمال العام
مفوضية الانتخابات:655 حزبا سيشارك في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة
إيران:طموح السوداني والإطار أن تسجل صادراتنا للعراق أكثر من 12 مليار دولار في 2023
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