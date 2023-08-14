حزب بيارق الخير يقاطع الانتخابات

حزب بيارق الخير يقاطع الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال أمين عام حزب بيارق الخير محمد عثمان الخالدي في حديث صحفي،ان” تحالفه قرر مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراءها في 18 كانون الاول بشكل رسمي وتم ابلاغ حلفائه من بقية الاحزاب والشخصيات السياسية”.واضاف،ان” القرار جاء لاثنين من الاسباب المهمة الاول هو قانون الانتخابات الذي رسم على مقاسات القوى الكبيرة واضعف قدرة المستقلين والتحالفات الناشئة عن التنافس بالاضافة الى عدم وجود قانون للاحزاب يحدد مصادر تمويلها ويعطي عدالة ولو في الحد الادنى للانفاق بين القوى السياسية”. ولفت الى ان “هناك قوى تملك كل شي حتى دوائر الدوائر مسخرة لخدمة اجندتها واخرى بعيدة عن اي قدرة تنافسية”.ودعا ” الامم المتحدة والحكومة والمفوضية الى اجراء تغييرات في العملية الانتخابية بما يعزز ملف التنافس الشفاف ويحد من الاموال الكبيرة التي تضخ من قبل القوى الكبيرة لكسب الاصوات”.وكانت الحكومة اقرت تاريخ 18 كانون الاول 2023 موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات”.

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