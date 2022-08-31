حزب تركماني:استقرار الوضع العراقي ليس من مصلحة بقاء الكاظمي بالمنصب

حزب تركماني:استقرار الوضع العراقي ليس من مصلحة بقاء الكاظمي بالمنصب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في التجمع التركماني عباس الأغا، الأربعاء، رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بالتقصير تجاه الأحداث الأخيرة، مشيرا الى أن الكاظمي يدفع باتجاه التأزيم من اجل البقاء في منصبه. وقال الأغا في حديث  صحفي، إن “الكاظمي لم يقم بواجبه لحماية المؤسسات العامة، وكذلك ساهم بدعم تأزم الوضع بهدف الإبقاء على منصبه في رئاسة الوزراء لدورة جديدة”.وأضاف أن “ماجرى خلال الأيام الماضية كاد أن يؤدي لفوضى عارمة لن يستطيع أحد إخمادها، لذلك فأن رئيس حكومة تصريف الأعمال ملام كونه يتحمل المسؤولية الأخلاقية والحكومية”.وأشار الاغا إلى أن “الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية هو الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وعودة جلسات مجلس النواب للانعقاد مجددا”.ورأى المحلل السياسي مؤيد العلي، ان الكتل السياسية امام فرصة ثمينة لاستغلال الوقت والذهاب نحو تشكيل الحكومة لتجنب اي متغيرات قد تحصل في وضع البلاد.

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