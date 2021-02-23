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الطاقة النيابية:إحالة محطة كهرباء الخيرات الى شركة “هارلو” من قبل الكاظمي فسادا كبير
الكربولي:لانعترف بزعامة الحلبوسي
النجيفي:القوى السنّية ترفض عودتي ورافع العيساوي إلى المشهد السياسي
حزب تركماني يرفض تشكيل قوة مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المتنازع عليها
نائب:هيأة الإعلام والإتصالات امتنعت عن كشف مبالغ الديون المستحقة على شركات الهاتف النقال
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الطاقة النيابية:إحالة محطة كهرباء الخيرات الى شركة “هارلو” من قبل الكاظمي فسادا كبير
نائب:هيأة الإعلام والإتصالات امتنعت عن كشف مبالغ الديون المستحقة على شركات الهاتف النقال
نائب: إقرار الموازنة سيتأخر بسبب عدم تسوية الحسابات المالية بين الحكومة الاتحادية والإقليم
غجر:العراق سيصدر إلى لبنان 3 ملايين طن من النفط يوميا بتوجيه من حزب الله اللبناني!
مجلس التعاون الخليجي:لن نتردّد بدعم العراق وتعزيز التعاون معه من أولوياتنا
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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بالصور ..العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت أربيل
متظاهرو الناصرية يغلقون مبنى ديوان المحافظة والمطالبة بإقالة محافظها
إحراق مبنى مقر حزب بارزاني وسط بغداد من قبل ميليشيات الحشد الولائية
مصدر أمني:حملة تفتيش على مطلقي صواريخ الكاتيوشا من قبل ميليشيا الحشد في منطقة الجادرية
فلاحو العراق يحتجون ضد إيران
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