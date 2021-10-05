حزب تركماني يرفض عودة حزب بارزاني إلى كركوك

حزب تركماني يرفض عودة حزب بارزاني إلى كركوك
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كركوك/ شبكة أخبار العراق- أبدى نائب رئيس حزب تركمان أيلي نبيل بكر، الثلاثاء، اعتراضه على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك في الوقت الحالي.وقال بكر في حديث صحفي، “نحن لا نعترض على عمل أي طرف سياسي بشرط أن يعترف بالوضع الحالي في كركوك”.وأضاف أن “على الحزب الديمقراطي الاعتذار إلى كركوك على الأخطاء السابقة التي حدثت في المحافظة من قبله، ويؤمن بالوضع الجديد وأن لايعمل على إشاعة الفوضى الأمنية في المدينة”.وصرح القيادي في الحزب الديمقراطي دياري حسين بأن مقرات الحزب ستفتح في كركوك خلال الأيام المقبلة.

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