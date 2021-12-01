حزب تركمان أيلي:مفوضية الانتخابات” تسرعت”في إعلان النتائج الانتخابية

حزب تركمان أيلي:مفوضية الانتخابات” تسرعت”في إعلان النتائج الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس حزب توركمن أيلي نبيل بكر، الأربعاء،إن “ مفوضية الانتخابات تسرعت في إعلان النتائج النهائية للانتخابات دون حل مشكلة الطعون التي قدمتها الكثير من الكتل والأحزاب السياسية يعد أمرا خطيرا”.وأضاف  في حديث صحفي :أن “الطعون المقدمة من قبل المعترضين وفيها الأدلة الكاملة”، محذرا من إرسال النتائج الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.

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