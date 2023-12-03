حزب تقدم: اختيار بديل الحلبوسي بعد إجراء الانتخابات المحلية

حزب تقدم: اختيار بديل الحلبوسي بعد إجراء الانتخابات المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت كتلة تقدم البرلمانية، بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، عن ترحيل ملف اختيار رئيس البرلمان الى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات.وقالت النائب عن الكتلة نهال الشمري، في حديث صحفي، انه “جرى اتفاق ما بين الأطراف السياسية على تأجيل اختيار رئيس مجلس النواب الجديد ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، مع الإبقاء على نفس الأسماء المرشحة”.وأضافت الشمري أن “خروج المنصب من حزب تقدم، امر ممكن وهناك احتمالية بذلك، وهذا حسب الاتفاقات، كما ان حسم اختيار رئيس البرلمان سيكون مرتبط بشكل كبير بنتائج انتخابات مجالس المحافظات، ولهذا أجل الحسم الى ما بعد الانتخابات”.

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