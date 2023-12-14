حزب تقدم: حراك قانوني لأجل إعادة الحلبوسي إلى الرئاسة البرلمانية

حزب تقدم: حراك قانوني لأجل إعادة الحلبوسي إلى الرئاسة البرلمانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في حزب تقدم محمد العلوي،الخميس، ان “هناك حراكا قانونيا يجري من أجل إعادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي الى منصبه مجدداً وفق إجراءات قانونية ودستورية”.وبين العلوي في حديث صحفي، ان “إعادة الحلبوسي الى منصبه أمر وارد جداً وهناك سعي قانوني وسياسي من أجل ذلك”، مؤكداً أن “هذا الأمر أحد أبرز أسباب تأجيل جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس جديد للبرلمان”.ورأى العلوي، أن “هناك أملاً كبيراً بعودة الحلبوسي خلال الفترة القليلة المقبلة”.ويوم الثلاثاء الماضي، قررت رئاسة مجلس النواب، تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس بدلاً من المبعد بقرار قضائي محمد الحلبوسي إلى إشعار آخر .يذكر ان قرار المحكمة الاتحادية ملزم وبات ليس فيه مجال للرجعة أو التعديل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *