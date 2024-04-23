حزب تقدم: رئاسة البرلمان من حصتنا حصراً

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مصدر سياسي إطاري يطالب السوداني بعدم الخنوع لأمر أرودغان بمقاتلة حزب الـpkk
حزب كردي: من ينصاع لأوامر حزب بارزاني جبان ومتخاذل لا يستحق الاحترام
النزاهة النيابية تتساءل..لماذا لم يتم محاسبة الفاسدين الكبار؟؟
وزارة الكهرباء مستمرة بالتوقيع على عقود فاسدة لزيادة القطع الكهربائي!!!
النزاهة النيابية زعماء إئتلاف إدارة الدولة وأسرهم غير مشمولين بمكافحة الفساد
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أون يشرف على مناورة تحاكي “هجوماً نووياً مضادّاً “
صحة غزة:ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى جراء استمرار الهجوم الإسرائيلي الدموي
الأمم المتحدة تنفي نزوح ربع مليون فلسطيني من رفح
لافروف:نريد أوكرانيا روسية
دبلوماسيون:أمريكا ستستخدم “الفيتو” أمام الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
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حزب كردي: من ينصاع لأوامر حزب بارزاني جبان ومتخاذل لا يستحق الاحترام
نائب:العار سيلاحق السوداني لعدم حسم ملف المياه لصالح العراق
العوادي:(17) مليار دولار تكلفة طريق التنمية الذي سينفذ من قبل الشركات التركية لخدمة الصادرات الإيرانية والخليجية
مذكرات التفاهم مع تركيا خيانة للبلد واستمرار عطش العراقيين وجفاف أرضهم
مصدر سياسي:اجتماع أردوغان بزعماء الأحزاب السنّية يؤكد فعلا بأن العراق بلا سيادة
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