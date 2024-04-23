حزب تقدم: رئاسة البرلمان من حصتنا حصراً

حزب تقدم: رئاسة البرلمان من حصتنا حصراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد  القيادي في حزب تقدّم سعي حزبه لتسمية مرشح جديد لرئاسة البرلمان عقب انسحاب مرشحه شعلان الكريم. وقال القيادي في الحزب محمد العلوي،  في حوار متلفز، إنّ “اعلان النائب شعلان الكريم سحب ترشّحه لرئاسة البرلمان لا يعني فقدان الحزب هذا المنصب، فالحزب لديه مرشّحون آخرون للمنصب يحظون بدعم سياسي وبرلماني، وانسحاب الكريم من (تقدّم) لن يؤثّر على الحزب، وقراره محترم”. وبيّن أنّ “حزب تقدّم لا يعاني من أيّ خلافات داخلية، والكريم لا يملك أيّ نواب داخل حزب تقدّم، وخروجه من الحزب لن يؤثّر على الحزب”، ورأى أنّه “لا يمكن انتخاب أيّ رئيس للبرلمان من دون اتفاق سياسي شامل، وخاصة أننا (حزب تقدّم) نملك غالبية مقاعد النواب السنّة في البرلمان، والمنصب استحقاق له باعتراف كلّ الأطراف السياسية. ولهذا، سحب ترشّح الكريم لا يعني خسارة المنصب، بل ربما يقدم الحزب مرشّحين آخرين خلال الأيام القليلة المقبلة”.

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