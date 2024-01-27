حزب تقدم: رئاسة مجلس ديالى من حصتنا

حزب تقدم: رئاسة مجلس ديالى من حصتنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس ديالى الجديد عن تحالف تقدم نزار حامد اللهيبي، اليوم السبت، عن اتفاق مبدئي لعقد أول جلسة لمجلس المحافظة الجديد وحسم منصبي المحافظ ورئيس المجلس.ورجح اللهيبي في حديث صحفي، “عقد أول جلسة لمجلس المحافظة خلال الأيام المقبلة بتوافق جميع القوى الفائزة”، متوقعا انعقادها نهاية الأسبوع الحالي.واكد اللهيبي “وجود اتفاق مبدئي على منح رئاسة مجلس المحافظة لتحالف “تقدم” الذي يتزعمه محمد الحلبوسي ويمثل السنة، و منصب المحافظ للمكون الشيعي، مستدركاً “التغيرات واردة “.وأضاف، أن “أعضاء مجلس ديالى سيؤدون غدا اليمين الدستوري للشروع بمهامهم الدستورية بحسب الدستوري العراقي”.

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