حزب تقدم ينفي وجود إتفاق مع العصائب على مرشح تسوية لرئاسة البرلمان

حزب تقدم ينفي وجود إتفاق مع العصائب على مرشح تسوية لرئاسة البرلمان
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح حزب تقدم الذي يترأسه محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، حقيقة الاتفاق مع كتلة “صادقون” التابعة لعصائب أهل الحق على مرشح “تسوية” لمنصب رئيس البرلمان، خلفاً للحلبوسي المُبعد من المنصب بقرار قضائي.وقال قيادي في حزب تقدم طلب عدم الإشارة إلى اسمه، ، إنه “لا يوجد اي اتفاق سياسي بين حزب تقدم وكتلة صادقون او الاطار التنسيقي على مرشح تسوية لمنصب رئيس مجلس النواب”.واشار الى أن “الحديث عن الاتفاق على ترشيح النائب طلال الزوبعي كمرشح تسوية لمنصب رئيس البرلمان غير صحيح”.وأكد القيادي أن “النائب محمود المشهداني هو حاليا مرشح تقدم “.

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