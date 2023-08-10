حزب سياسي:لا وزن انتخابي لحزب الحلبوسي في ديالى

حزب سياسي:لا وزن انتخابي لحزب الحلبوسي في ديالى
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بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- قال امين عام تيار السياسي الشبابي سيف الدهلكي ، الخميس،ان” صندوق الاعمار استغل من قبل حزب الحلبوسي في انتخابات 2021 كذراع مالي للتاثير وحصد الاصوات من خلال بوابة السيطرة على مشاريع الاعمار باشكال متعددة”.واضاف في حديث صحفي،ان” الامر اختلف بعد التغييرات الاخيرة لحكومة السوداني في هرم صندوق الاعمار ما افقد حزب الحلبوسي اهم اذرعه المالية في المحافظات المحررة ومنها ديالى”.واشار الى ان” صندوق الاعمار يمول باموال حكومية وليس حزبية وسيطرة بعض القوى على مشاريعه لسنوات خطا تتحمله بغداد”،مؤكدا “ضرورة ابعاد اموال الصندوق عن اذرع الاحزاب المتنفذة في المحافظات المحررة وان يراعي العدالة في توزيع المشاريع بعيدا عن سطوة اي حزب”.وكانت حكومة السوداني اجرت تغييرات مهمة في ادارة صندوق الاعمار وسط ترحيب اغلب القوى السياسية”.

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