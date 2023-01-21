حزب سياسي يستنكر موقف الحلبوسي وولايتي بإبعاد نواب تشرين من اللجان النيابية

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
حزب طالباني:حزب بارزاني دكتاتوري إقصائي
النزاهة النيابية:(400) مليار دينار قيمة الفساد في السلة الغذائية
السوداني يعترف..لا أستطيع إيقاف ارتفاع أسعار صرف الدولار
أكثر من (500) مليون دولار مبيعات البنك المركزي من الدولار لمصارف أحزاب الحشد الفاسدة
في ظل حكومة السوداني الدولار يصل إلى 165400 دينار عراقي
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN