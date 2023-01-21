حزب سياسي يستنكر موقف الحلبوسي وولايتي بإبعاد نواب تشرين من اللجان النيابية

حزب سياسي يستنكر موقف الحلبوسي وولايتي بإبعاد نواب تشرين من اللجان النيابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت قوى التغيير الديمقراطية، السبت، بياناً شديد اللهجة بشأن إقصاء المستقلين من اللجان البرلمانية.وذكرت القوى في بيان ، أنه “كشفت قوى المحاصصة والفساد عن نهجها المقيت،‎ بإقصاء عدد من النواب المستقلين المدنيين عن اللجان البرلمانية”. وأضافت أنه “بهذا السلوك، تنتهك قوى الازمة، مجدداً، الدستور ومبادئ الديمقراطية”، ساعية إلى “إزالة أي مصدٍ أمام طموحها في تمرير المشاريع المشبوهة وإقرار القوانين التي تنتهك الحقوق والحريات”.‎واستنكرت القوى بحسب البيان، “استبعاد النواب المستقلين من التمثيل في لجان برلمانية يسعون للعمل فيها، وتؤكد دعمها للنواب المستهدفين”، داعيةً “كافة النواب الذين يمثلون خط المعارضة والتغيير لنهج المحاصصة، إلى الوقوف معاً وتوحيد الكلمة ومواجهة هذا النهج المشوه”.يذكر بامر من الحلبوسي ونائبه الاول ولايتي هما وراء اقصاء نواب تشرين.

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