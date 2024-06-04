حزب طالباني:أزمة رواتب موظفي الإقليم انتهت استناداً لموازنة 2024

حزب طالباني:أزمة رواتب موظفي الإقليم انتهت استناداً لموازنة 2024
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، أن جداول الموازنة أنصفت إقليم كردستان.وبيّن أحمد في حديث صحفي، إننا “استطعنا تثبيت حقوق مواطني الإقليم وخاصة من الموظفين، حيث تم تضمين فقرة الرواتب داخل جداول الموازنة لسنة 2024”.وأضاف أنه “نستطيع القول بأن أزمة الرواتب انتهت وما تبقى فقط أمورا فنية يمكن حسمها عبر اللجان المشتركة بين حكومتي بغداد وأربيل، ومنها قضية توطين الرواتب حيث تسري بشكل انسيابي”، وأشار أحمد إلى أن “الخلافات الأخرى فيما يخص النفط والغاز يمكن حلها عبر إقرار القانون، الذي سيحل باقي المشاكل بين الطرفين”.وأقر مجلس النواب ، يوم أمس الاثنين، الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، فيما قالت اللجنة المالية بالمجلس إن الموازنة تتضمن وفرة مالية للمحافظات والوزارات.

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