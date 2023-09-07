حزب طالباني:أزمة كركوك لن تؤثر على انتخاب مجلسها

حزب طالباني:أزمة كركوك لن تؤثر على انتخاب مجلسها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك صباح حبيب قادر، يوم الخميس، أن تؤثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة على مجريات الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.وقال قادر في حديث  صحفي، إن تلك الأحداث لن تغير مجريات العملية الانتخابية، وكل مكون سينال استحقاقه في المحافظة.وكشف قادر عن قرارات ومبادرات أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقائه نواب ومكونات كركوك تتضمن تغييرات في قيادة عمليات كركوك، وتشكيل لجنة تحقيقية باحداث كركوك واطلاق سراح المعتقلين، وايقاف المداهمات في المناطق الكوردية وتهيئتها للانتخابات المحلية القادمة.وأشار البرلماني، الى ان رئيس الوزراء اقرّ اعتبار ضحايا التظاهرات الاخيرة “شهداء”، ورفض خروج أي مكون في كركوك عن مسار القانون وباجماع جميع القوى السياسية.وعن عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى مقاره السياسية قال قادر، إنه” حق سياسي لكلّ حزب بأن يمارس نشاطه إلا أن الازمة الاخير لا تستوجب خسارة ارواح الابرياء”.

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