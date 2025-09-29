حزب طالباني:إتفاقية سنجار فاشلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الاثنين، أن اتفاقية سنجار الموقعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تعاني من نواقص جوهرية ولم تحقق الأهداف المرجوة منها، داعياً إلى مراجعتها بشكل شامل وبمشاركة جميع الأطراف السياسية.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “الاتحاد الوطني لم يبلغ ببنود الاتفاقية ولم يكن على علم بتفاصيلها، وكان يفترض أن تتم مشاورة جميع الأحزاب السياسية قبل إبرامها حتى تكون اتفاقية شاملة وقابلة للتطبيق”، مبيناً أن “الاتفاقية بصيغتها الحالية فاشلة وغير مكتملة ولن تنجح في معالجة ملف سنجار المعقد”.وأضاف أن “المناطق الإيزيدية ما تزال تعاني من آثار الحرب، وهناك آلاف العائلات تعيش منذ سنوات في مخيمات النزوح بظروف قاسية”، مشدداً على أن “الحكومتين الاتحادية والإقليمية مطالبتان بتعويض هذه العائلات والبدء بشكل عاجل بإعمار مناطقهم المدمرة لتهيئة الظروف الملائمة لعودتهم الطوعية”.وتواجه اتفاقية سنجار منذ توقيعها عام 2020 انتقادات واسعة من قوى سياسية وأطراف محلية، التي ترى أنها لم تُنفذ بشكل فعلي ولم تنجح في إنهاء الوجود المسلح أو معالجة الأوضاع الإنسانية، وسط مطالبات بإعادة صياغتها بما يضمن حقوق المكونات وفي مقدمتهم الإيزيديون.

