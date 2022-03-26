حزب طالباني:إنفراج الأزمة السياسية مرهونة بإتفاق الإطار والتيار الصدري

حزب طالباني:إنفراج الأزمة السياسية مرهونة بإتفاق الإطار والتيار الصدري
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رهن الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، انتهاء ازمة تشكيل الحكومة المقبلة بالتوافق بين الاطار والتيار الصدري، مبينا ان الدستور وضع الثلث الضامن لمنع تفرد اي مكون بالسلطة.وقال القيادي في الحزب محمود خوشناو في تصريح  صحفي، إن “الحديث عن المستقلين ودورهم في الجلسة المقبلة محاولة غير مجدية من الخصم لاكمال النصاب دون الاتحاد الوطني والأطار التنسيقي”.واضاف ان “المحكمة الاتحادية فسرت المادة 70 من الدستور والخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية واشترطت تحقيق النصاب بالثلثين”، مشيرا الى أن “ذلك يهدف لضمان عدم انفراد اي مكون بالسلطة”.وأوضح خوشناو، ان “رئيس الاتحاد بافل طالباني وصل الى بغداد وشرع بتنسيق الجهود من اجل استخدام الثلث الضامن مع قوى الاطار التنسيقي خلال جلسة اليوم”. 

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