حزب طالباني:إيرادات المنافذ من أسباب الخلاف مع حزب بارزاني

حزب طالباني:إيرادات المنافذ من أسباب الخلاف مع حزب بارزاني
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، برهان رؤوف، اليوم الأربعاء، أن مشكلة الإيرادات هي واحدة من أسباب الخلاف العميق بين الحزبين اليكتي والبارتي في الإقليم.وقال رؤوف في حديث صحفي، إن “دخل الكمارك والمنافذ الحدودية هي ليست ثابتة وتعتمد على العامل التجاري”.وأضاف أن “السليمانية اطلقت موقع الشفافية وبإشراف نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني وتعرض على وسائل الإعلام والرأي العام، وهنالك حسن بالنوايا والشفافية في المدينة، بعكس ما يتحدث به المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل”.من جانبه، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، أنه “لا توجد مشكلة في الدخل في محافظة السليمانية، ولكن هناك مشكلة في إدارة الموارد وكيفية استخدام هذا الدخل لتوفير رواتب الموظفين”.وقال عادل، ان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أشار في وقت سابق الى ضرورة “عدم تسييس مسألة الرواتب، مؤكدا أن “الحكومة بذلت كافة جهودها لتنظيم تحصيل الإيرادات من أجل توفير الرواتب وتوزيعها”.وأشار الى أنه “لاتوجد مشكلة في الواردات المالية، بل تكمن المشكلة في كيفية إدارة هذه الواردات”، لافتا الى أن “سكان محافظة السليمانية يدفعون ضريبة سوء إدارة الدخل”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *