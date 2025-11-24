حزب طالباني:ائتلاف إدارة الدولة سيبقى قائماً بعد تشكيل الحكومة الجديدة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الاثنين، ان ائتلاف ادارة الدولة سيبقى قائما بمختلف اطرافه بما فيها الاتحاد الوطني، لافتا الى ان الائتلاف سيتجاوز اي خلافات قد تحصل حول المناصب.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “ائتلاف ادارة الدولة سيبقى قائماً بمشاركة مختلف القوى من جميع المكونات، ومن ضمنها الكورد، حيث مازال الاتحاد الوطني الكردستاني متمسكا بالاستمرار مع هذا التحالف في المرحلة المقبلة”.واضاف ان “هناك صراعات على المناصب وخلافات حول تشكيل الحكومة تظهر بين الحين والاخر من قبل مختلف القوى والاطراف السياسية، الا ان المصلحة العامة للشعب العراقي تحتم على ائتلاف ادارة الدولة الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة للعراق وتجاوز اي خلافات قد تحصل”.وبين ان “الاختلافات بين الاطراف السياسية حول المناصب لن تكون عائقا امام تقديم المصلحة الوطنية، حيث يسعى ائتلاف ادارة الدولة الى حسم الامور سريعا لضمان ولادة الحكومة الجديدة”.

