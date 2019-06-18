حزب طالباني:ابلغنا مسرور بعدم التنازل عن كركوك

حزب طالباني:ابلغنا مسرور بعدم التنازل عن كركوك
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان انور، الثلاثاء، أن زيارة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني الى مقر الإتحاد الوطني الكردستاني تشاورية وليست من أجل التوافقات.وقال أنور في حديث صحفي، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني أعطى رسالة الى بارزاني خلال الاجتماع في السليمانية ان الإتحاد لن يتنازل عن كركوك وادارتها كونها أساس ومفتاح المشاركة في حكومة الإقليم”.وأضاف، أن “بارزاني تم تبليغه انه وبدون هذا الإتفاق فلن تكون هناك أجواء سياسية مستقرة”، مشيرا الى أن “بارزاني توجه الى بقية مقار الاحزاب الكردية في السليمانية لاستلام الأسماء المرشحة في حكومة الإقليم”.ويوم أمس، زار وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسرور بارزاني مدينة السليمانية واجتمع بكل من الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير.وتم يوم 12 حزيران تكليف مسرور بارزاني من قبل رئيس اقليم كردستان بتشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثين يوما. 

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