حزب طالباني:اجتماعات مكثفة مع حزب بارزاني لتوزيع “حصص المناصب”

حزب طالباني:اجتماعات مكثفة مع حزب بارزاني لتوزيع “حصص المناصب”
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- أعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، السبت، عن اجتماعات مكثفة ستعقد مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لحسم ملف الاستحقاقات الحكومية، فيما عزا ملف تشكيل حكومة الاقليم غير مكتمل بسبب خروج بعض الكتل السياسية عن بنود الاتفاقيات بين الاحزاب.وقال السورجي في تصريح  صحفي له اليوم، إن “ملف تشكيل حكومة الاقليم غير مكتمل بسبب خروج بعض الكتل السياسية عن بعض بنود الاتفاقيات بين الاحزاب”، مبينا أن “الاسبوع القادم سيشهد اجتماعات مكثفة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لإنهاء ملف الاستحقاقات الحكومية”.واضاف السورجي، ان “محور الخلاف بين الحزبين الكرديين ليس فقط في قضية منصب نائب رئيس الإقليم بل يمكن بالمنهج الحكومي وفقراته”. 

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