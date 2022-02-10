حزب طالباني:اجتماع مرتقب بين مسعود وبافل حول مرشح رئيس الجمهورية

حزب طالباني:اجتماع مرتقب بين مسعود وبافل حول مرشح رئيس الجمهورية
آخر تحديث:

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الخميس، وجود اجتماع مرتقب بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال خوشناو في حديث  صحفي، إن “الاجتماع سيتطرق إلى ملف رئاسة الجمهورية، والعلاقات الكردية الكردية”.وأضاف خوشناو قائلاً: “لا يمكننا التنبؤ بنتائج الاجتماع وستننظر مخرجاته”.وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي كشف، أمس الأول الثلاثاء، عن وجود “قطيعة” سياسية تامة مع الحزب الديمقراطي.ويتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بترشيح رئيس الجمهورية برهم صالح لولاية ثانية، في حين يصر الديمقراطي على ترشيح هوشيار زيباري للمنصب.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *