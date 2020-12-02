حزب طالباني:اجتماع نيجيرفان – بافل جاء “لتوحيد”الصف الكردي

حزب طالباني:اجتماع نيجيرفان – بافل جاء “لتوحيد”الصف الكردي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، آرام جباري، الأربعاء (02 كانون الأول 2020)، أن الاجتماع الذي عقد يوم أمس بين الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، ورئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، جاء من أجل وحدة الصف والموقف الكردي امام الحكومة المركزية في بغداد.وقال جباري في حديث صحفي، إن “هنالك وجهات نظر مختلفة بين الحزبين الحاكمين في كردستان، بشأن الخلافات مع الحكومة الاتحادية، وقضية تأخر صرف رواتب الموظفين وقضايا أخرى، ناقشها المجتمعون وشددوا على ضرورة توحيد الموقف الكردي أمام بغداد”.وأضاف، أن “الاجتماع جاء لردع الصدع حول سوء التفاهم ووجهات النظر التي حدثت مؤخرا بعد تصويت البرلمان على قانون تمويل العجز المالي”.

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