حزب طالباني:اختيار محافظ كركوك بعد جلوس مسرور على عرش حكومة الإقليم

حزب طالباني:اختيار محافظ كركوك بعد جلوس مسرور على عرش حكومة الإقليم
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، عن موعد اختيار محافظا جديدا لكركوك.وقال عضو المكتب السياسي في الاتحاد رزكار علي في حديث صحفي، انه “عندما يكلف رئيس اقليم كردستان رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة حينها فان الاتفاق المبرم بين الحزبين المتعلق بكركوك سيدخل حيز التنفيذ باختيار محافظ”.وأضاف، أن “الرأي الحاسم للاتحاد الوطني الكردستاني بان يكون منصب المحافظ للحزب”، مبينا: “لم نسمع من أعضاء في الديمقراطي الكردستاني بانهم يعارضون إناطة هذا المنصب للاتحاد الوطني”.

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