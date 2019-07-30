حزب طالباني:اختيار محافظ كركوك سيكون داخل اجتماع يعقد في بغداد

حزب طالباني:اختيار محافظ كركوك سيكون داخل اجتماع يعقد في بغداد
آخر تحديث:

السليمانية/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان انور، الثلاثاء، أن الكتل السياسية في مجلس كركوك اتفقت على عقد الجلسة الخاصة في تنصيب المحافظ  الجديد في بغداد.وقال أنور  في حديث صحفي، إن “الكتل الكردية وبتوافق مع أعضاء مجلس محافظة كركوك اتفقت على أن يكون اختيار منصب محافظ كركوك في جلسة تعقد في العاصمة بغداد”.وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض أعضاء مجلس محافظة كركوك رفضوا المجيء للمحافظة لأسباب غير معلومة و بالتالي اتفقت معظم الأطراف على أن تكون الجلسة في بغداد لإنهاء ملف المحافظ”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *