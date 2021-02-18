حزب طالباني:ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط لاتؤثر على الإتفاق بين بغداد وأربيل حول الموازنة

حزب طالباني:ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط لاتؤثر على الإتفاق بين بغداد وأربيل حول الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني طه أمين، الخميس (18 شباط 2021)، عن مدى تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية وانخفاضها على اتفاق بغداد وأربيل بشأن تسليم 250 ألف برميل يومياً.وقال أمين في حديث صحفي، إن “هذا الالتزام لا علاقة له بارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها، وسيثبت بقانون الموازنة خلال المحادثات الجارية بين الطرفين للتوصل لاتفاق قريب”.وأضاف: “نأمل أن يساهم ارتفاع سعر النفط بتقليل نسبة العجز في الموازنة وينعكس ذلك على الطبقات والشرائح الاجتماعية المتضررة”.وأوضح عضو الاتحاد الوطني، أن “الإقليم سيقوم بتسليم النفط للحكومة الاتحادية، بعد إقرار قانون الموازنة، في حال تثبيت حصته فيها، ولن يتأثر هذا الاتفاق بارتفاع الأسعار”.

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