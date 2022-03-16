حزب طالباني:استحالة تمرير ( ريبر البارزاني) لرئاسة الجمهورية لكونه موظف لدى مسرور

حزب طالباني:استحالة تمرير ( ريبر البارزاني) لرئاسة الجمهورية لكونه موظف لدى مسرور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الأربعاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، معتبرا انه “شاطر” في المناكفات السياسية فقط.وقال يزيدي في حديث صحفي، إنه “من المستحيل على القوى الوطنية أن تقبل بمرشح لرئاسة الجمهورية هو بمثابة موظف لدى رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يدرك بأن حصوله على منصب رئاسة الجمهورية أمر مستحيل، لاآنه بالأساس لايعترف بالعراق، ومحاولته هي فقط ضد الاتحاد الوطني ومنعه من الحصول على المنصب”.وحددت رئاسة مجلس النواب يوم 26 آذار موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بعد الإعلان عن 40 مرشحا للمنصب.

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