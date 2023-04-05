حزب طالباني:استمرار القطيعة مع حزب بارزاني

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المجلس العالمي للذهب: العراق بالمرتبة (30)عالميا باحتياطي الذهب
(151250) دينار سعر صرف الدولار لهذا اليوم
إيران:سنطلب من العراق تسديد ديون الغاز نقداً وبالدولار
توتال:العراق وافق على تخفيض حصته من تطوير مصادر الغاز والنفط إلى 30%
العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التنمية المستدامة في مجال الإستثمار والأعمال
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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مصدر سياسي:تم “الصلح”بين الحلبوسي والسوداني في منزل زيدان لعدم كشف ملفات فساد الأول
المالكي:سأحمل السلاح مرة أخرى ضد المعارضين لحكومتنا الإطارية أو لقانون “سانت ليغو”
الطالباني يقترح بيع نفط الإقليم من قبل “سومو” وإيداع جميع الإيرادات في الخزينة الاتحادية
ميليشيا كتائب حزب الله ترفض عودة ناحية جرف الصخر إلى السيادة العراقية وعودة أهلها إليها
حزب:الموازنة التشغيلية “مرعبة”بسبب رواتب الرئاسات الثلاث والرفحاويين ومزدوجي الرواتب
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- اذاعة INN