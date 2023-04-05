حزب طالباني:استمرار القطيعة مع حزب بارزاني

حزب طالباني:استمرار القطيعة مع حزب بارزاني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، ان القطيعة مستمرة مع الحزب الديمقراطي في حين ان الاجتماعات تعقد فقط على مستوى المكاتب الانتخابية للاتفاق على آلية اجراء الانتخابات. وقال السورجي في حديث صحفي، ان “هناك قطيعة لاكثر من 5 اشهر بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، ولكن الاجتماعات مستمرة على مستوى مكاتب الانتخابات للحزبين من اجل التنسيق حول الانتخابات المزمع اجرائها في 18 تشرين الثاني المقبل”. واضاف ان “اجتماعا مرتقباً سيعقد اليوم او غداً من اجل الاتفاق على آلية اجراء الانتخابات”، لافتاً الى ان “الانتخابات سيتم اجرائها بالاعتماد على سجل الناخبين الخاص بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات”. وبين ان “مفوضية الانتخابات الخاصة بكردستان لديها زيادة باعداد الناخبين بحدود 450 الف ناخب، وهذا يؤكد ان هناك من يسعى لتزوير الانتخابات وبالتالي سيتم اعتماد بيانات وزارة التجارة ومفوضية الانتخابات في بغداد لاجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *