حزب طالباني:الأحزاب الكردية ستدخل في قائمة انتخابية واحدة في المناطق “المختلف عليها”!

حزب طالباني:الأحزاب الكردية ستدخل في قائمة انتخابية واحدة في المناطق “المختلف عليها”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، اليوم الاثنين، عن آخر التطورات بخصوص مجريات التحالفات الانتخابية للأحزاب الكردية، التي تستعد للانتخابات المقبلة.وقال فقي، في حديث صحفي، ان “هناك تفاهما بين جميع الأحزاب الكردية في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، للدخول بتحالف انتخابي مشترك خلال الانتخابات المقبلة”.وأضاف إن “الأحزاب داخل إقليم كردستان ستدخل بصورة منفردة، ولكن في المناطق المتنازع عليها ستدخل بقائمة واحدة لتجنب تشتت الأصوات، خصوصاً في ظل القانون الجديد للانتخابات”.وبين ان “عدم الوضوح في إقامة الانتخابات في موعدها المحدد وهو العاشر من تشرين الأول المقبل، جعل الأحزاب الكردية تتريث في الإعلان عن التحالفات الانتخابية”.وختم حديثه بالقول إن “الأحزاب الكردية، تنتظر تحديد الموعد النهائي والرسمي، للانتخابات للإعلان عن قائمة انتخابية كردية واحدة ولم شمل البيت الكردي في تحالف انتخابي واحد”.

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