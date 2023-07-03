حزب طالباني:الأحزاب الكردية في كركوك ستدخل الانتخابات بقائمة انتخابية واحدة لإستعادة منصب المحافظ للكرد

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المحكمة الاتحادية تبلغ البرلمان بدعوى الطعن المقدمة من السوداني بشأن الموازنة
مصدر مسؤول: تركيا تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى السليمانية
شيوخ الانبار يحذرون من مخططات الحلبوسي لحماية الفاسدين
ائتلاف المالكي:أبوابنا”مفتوحة” لتشكيل التحالفات السياسية
النزاهة النيابية:س” نكشف”عن ملفات فساد الوزراء ” لاحقاً”!!
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(35) فلسطينيا بين قتيل وجريح جراء عملية للجيش الإسرائيلي في جنين
فرنسا..اعتقال (719 )شخصاً في الليلة الخامسة من الاحتجاجات
التظاهرات تمتد إلى الأقاليم الفرنسية في البحر الكاريبي
بولندا تعتزم شراء منظومة “باتريوت” متطورة بقيمة (15) مليار دولار
السودان..معارك بمحيط مقر قيادة الشرطة في الخرطوم بين الجش وميليشيا الدعم السريع
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- اراء ومقالات
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المحكمة الاتحادية تبلغ البرلمان بدعوى الطعن المقدمة من السوداني بشأن الموازنة
النزاهة النيابية:س” نكشف”عن ملفات فساد الوزراء ” لاحقاً”!!
إيران:العراق أفرج عن (10)مليارات دولار وسنجعل منه سوقا لبضائعنا ورئتنا الاقتصادية
المالية النيابية:طعن الحكومة بالموازنة كان متوقعا
مصدر حكومي:السوداني قدم طعناً ببعض فقرات الموازنة أمام المحكمة الاتحادية
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أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
جهلاء التيار الصدري يعتقدون أن مقتدى هو “الإمام المهدي” !
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- متابعات خاصة
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
مقترح لتطوير الفساد وشرعنة النهب في العراق
لن يستقر العراق نهائيا دون حل الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي
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- صورة وتعليق
إيران:العراق أفرج عن (10)مليارات دولار وسنجعل منه سوقا لبضائعنا ورئتنا الاقتصادية
إيران:هجرة الشباب الإيراني للعراق للعمل فيه براتب لايقل عن 2000 دولار للشخص الواحد
وكيلها الحصري (عمار الحكيم) إيران تصدر الوجبة الأولى من سيارتها (j4) إلى العراق
العراق بالمرتبة(66) بمؤشر الجوع العالمي
خبير اقتصادي:سعر صرف الدولار سيرتفع بعد إطلاق الموازنة
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- اذاعة INN