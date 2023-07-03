حزب طالباني:الأحزاب الكردية في كركوك ستدخل الانتخابات بقائمة انتخابية واحدة لإستعادة منصب المحافظ للكرد

حزب طالباني:الأحزاب الكردية في كركوك ستدخل الانتخابات بقائمة انتخابية واحدة لإستعادة منصب المحافظ للكرد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، عن وجود مساعٍ لخوض القوى الكردية انتخابات مجالس المحافظات في محافظة كركوك بقائمة انتخابية واحدة.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي، إن “هناك حوارات من أجل خوض القوى الكردية انتخابات مجالس المحافظات بكركوك بقائمة انتخابية واحدة، بهدف تشكيل الأغلبية تحت قبة مجلس المحافظة، من أجل استعادة منصب المحافظ للقوى الكردية كما كان سابقاً”.وبين السورجي، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني عقد اجتماعات مع كافة الأحزاب الكردية بهذا الخصوص، وهناك أجواء إيجابية، والأيام المقبلة سوف تشهد حسم هذا الملف، خصوصاً ان هذا الامر يصب في صالح المكون الكردي، وربما الامر يشمل باقي المناطق المتنازع عليها”.وكانت الحكومة الاتحادية، قد أرجأت موعد انتخابات المحافظات من تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة، وفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء.ومحافظة كركوك، وهي إحدى كبرى العقد الرئيسية في العلاقة بين بغداد واقليم كردستان، منذ أكثر من نصف قرن، دخلت في الدستور العراقي بوصفها منطقة متنازع عليها وفقاً للمادة 140، حيث يطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان، بينما يرفض العرب والتركمان، انفراد الكرد بها.

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