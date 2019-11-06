حزب طالباني:الأكراد أبلغوا صالح بعدم التفريط في المصالح الكردية عند تعديل الدستور

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لاستنزاف خزينة الدولة وتكريس البطالة والتخلف..عودة (50) ألف من المفسوخة عقودهم إلى ميليشيات الحشد
تشكيل صندوق التخصيصات الاجتماعية بدون سن قانون من قبل مجلس الوزراء
نائب:شركة الخطوط الجوية تبرم صفقات فساد مستغلة الظروف الحالية
وزارة الصناعة تعلن عن المراحل النهائية لمشروع المدينة الصناعية في ذي قار
أردكانيان:العراق وسوريا جزء من خارطة الطاقة الإيرانية
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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