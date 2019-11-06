حزب طالباني:الأكراد أبلغوا صالح بعدم التفريط في المصالح الكردية عند تعديل الدستور

حزب طالباني:الأكراد أبلغوا صالح بعدم التفريط في المصالح الكردية عند تعديل الدستور
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، عن تفاصيل اللقاء بين رئيس الجمهورية برهم صالح بقيادات الاحزاب الكردية ومسعود البارزاني، مبينا ان اللقاء بحث الاستحقاقات الكردية واجراء التعديلات الدستورية.وقال القيادي في الاتحاد سيف الله السورجي في تصريح  صحفي، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح زار اربيل من اجل بحث الاوضاع السياسية في البلاد وابرز مطالب المتظاهرين”.واضاف السورجي، ان “الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني وقيادات الاحزاب الكردية بحث التغييرات الدستورية المرتقبة”.واوضح ان “المجتمعين اكدوا على اهمية الحفاظ على المصالح الكردية المكتسبة من الدستور وعدم التفريط بيها واسناد الاحزاب البقية في العراق من اجل تحسين الاوضاع السياسية والاقتصادية”.

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