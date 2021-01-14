حزب طالباني:الإقليم تحت قبضة حزب بارزاني ولايؤمن بالشراكة

حزب طالباني:الإقليم تحت قبضة حزب بارزاني ولايؤمن بالشراكة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدعضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، الخميس، أن هنالك اتفاقا سبق تشكيل الحكومة الحالية في إقليم كردستان، معربا عن غضبه من عدم الالتزام بالاتفاقيات.وقال فقي في تصريح صحفي، إن “الاتفاق ينص على أن إدارة الحكومة تكون بالشراكة بين الحزبين وخاصة في الملفين الأمني والاقتصادي”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني لايملك أي تمثيل داخل وزارة الثروات الطبيعية وفي المجلس الأعلى للاقتصاد داخل الإقليم، كون جميع الوزارات والمسؤولين هم من الحزب الديمقراطي وتحديدا من جناح رئيس الحكومة مسرور بارزاني”.وأشار إلى أن “المؤسسات الأمنية ومنها مجلس أمن الإقليم ومكافحة الإرهاب وغيرها تمثيلنا فيها محدود جدا ولايتناسب مع حجم الحزب سياسيا وشعبيا”.وأشار فقي إلى أن “هذا الاستحواذ على مفاصل السلطة لايخدم الإقليم، كون الوضع الحالي يتطلب وجود شراكة في حقيقية في إدارة هذه الملف الحساسة وان لايبقى ملف النفط بإدارة بارزاني حصرا”.

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