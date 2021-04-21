حزب طالباني:الإقليم ملتزم بقانون الموازنة ولانتوقع الطعن فيه

حزب طالباني:الإقليم ملتزم بقانون الموازنة ولانتوقع الطعن فيه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاتحاد عن الوطني الكردستاني، حسن آلي، اليوم الأربعاء (21 نيسان 2021)، أن قانون الموازنة أصبح نافذاً بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية.وقال آلي في حديث صحفي، إن “الإقليم ملتزم بالقانون وفقراته ولم يبدِ أي معارضة، كما أن حكومة الإقليم لديها تفاهمات مع جميع الكتل السياسية الفاعلة، ولا نتوقع وجود طعن من قبل نواب وكتل شيعية بحصة الإقليم”.وأضاف، أن “أغلب النواب صوتوا على الفقرة الخاصة بحصة إقليم كردستان بعد الاطلاع عليها ومراجعتها، ومن غير المنطقي الاعتراض عليها والطعن بها”.وتابع قائلاً: “من الممكن أن يكون الطعن في حال عدم التزام أي من الطرفين ببنود القانون، ولكن حتى الآن لم تعلن حكومة كردستان عدم التزامها بل أكدت مراراً أنها ستلتزم التزاماً كاملاً بالفقرات بعد التفاهم على الآليات المشتركة”.ويوم أمس، قرر مجلس الوزراء، تخويل رئيس المجلس، مصطفى الكاظمي، بتقديم طعون على بعض البنود في مشروع قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية.وكان نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، هفيدار أحمد، قد أكد في وقت سابق، التزام حكومة الإقليم بقانون الموازنة العام للبلاد، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية.وقال أحمد في حديث صحفي، إن “حكومة الإقليم ليس لديها أي توجه او خطوة للتراجع عن اتفاقها مع الحكومة الاتحادية بشأن الموازنة، وانما ستلتزم بجميع فقراتها وبنودها التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية”.

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