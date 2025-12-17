حزب طالباني:الاجتماعات مع حزب بارزاني ستستمر لحين توزيع المناصب في حكومة الإقليم الجديدة والمرشح لرئاسة الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد نائب رئيس المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني فرع بغداد، بيستون فائق، اليوم الاربعاء، أن يتوجه الحزبان الكرديان، الديمقراطي والوطني، بمرشحين اثنين إلى مجلس النواب للتنافس على منصب رئاسة الجمهورية.وقال فائق في تصريح  صحفي، إن “الاجتماعات بين الحزبين ستستمر خلال الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى رؤية كردية موحدة بشأن توزيع المناصب في حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية”.واضاف ان “اللقاءات القادمة ستهدف إلى بلورة اتفاق نهائي حول الموقف الكردي الموحد، مع التركيز على توزيع المناصب في الحكومة الإقليمية والفدرالية”.واشار الى أن “الخلاف الحالي يقتصر على مناصب حكومة الإقليم، بينما يوجد شبه توافق على شخصية محددة لشغل منصب رئيس الجمهورية”.وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب محمد خليل، قد أكد أن اجتماع الحزبين يوم أمس لم يسفر عن نتائج ملموسة، عازياً ذلك إلى “ارتفاع سقف مطالب وفد الاتحاد الوطني الكردستاني التي لا تتناسب مع حجمه الانتخابي”.

