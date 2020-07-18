حزب طالباني:الاقليم مع ادارة المنافذ الحدودية بشكل مشترك بين بغداد وأربيل وفقا للدستور

حزب طالباني:الاقليم مع ادارة المنافذ الحدودية بشكل مشترك بين بغداد وأربيل وفقا للدستور
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، اريز عبد الله، اليوم السبت، أن حكومة كردستان ستلتزم باي قرار يصدر من الحكومة الاتحادية، وفق الدستور العراقي، ويتعلق بالمنافذ الحدودية.وقال اريز عبد الله، في حديث صحفي، إن “حكومة كردستان تلتزم في اي قرار حكومي يصدر من قبل بغداد وفق الدستور، الذي لا يمنع من تطبيق سياسية الدولة واعادة تنظيم المنافذ الحدودية بضمنها منافذ كردستان”.وأشار عبدالله إلى ضرورة “وجود حوار جدي بين الحكومتين من اجل تطبيق كافة بنود الدستور بدون انتقائية”، مؤكدا أن “الاقليم مع ادارة المنافذ الحدودية بشكل مشترك وتطبيق القانون والدستور”.وبين النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ان “اموال المنافذ الحدودية تذهب الى خزينة الاقليم مع وجود بعض الملاحظات حولها، لكنها ليست بالمستوى الموجود في منافذ البلاد الاخرى”.وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، الاربعاء الماضي، أن خطوات حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ماضية باتجاه تعظيم الايرادات، فيما أكد عدم قدرتها على ضبط المنافذ الحدودية، دون تعاون القوى السياسية المتنفذة

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