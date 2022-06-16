حزب طالباني:التجاوز التركي على السيادة العراقية بسبب ضعف الحكومة

حزب طالباني:التجاوز التركي على السيادة العراقية بسبب ضعف الحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ،الخميس، ان قوات الاحتلال التركي تواصل استهداف المدنيين في اقليم كردستان العراق وقضاء سنجار، فيما اشار الى ان حكومتي بغداد واربيل مطالبتين بموقف صارم تجاه الانتهاكات المتكررة.وقال السورجي في تصريح  صحفي، ان “قوات الاحتلال التركي تواصل استهداف مناطق سكنية في اقليم كردستان وبقية المحافظات التابعة للحكومة المركزية بقصف جوي ومدفعي اسفر عن سقطوط ضحايا مدنيين”.واضاف، ان “بعض القرى الكردية أصبحت مهجورة بعد نزوح أهلها الى مناطق أخرى جراء القصف التركي على بعض المناطق”.واشار السورجي الى، ان “تركيا تخترق جميع القوانين والاعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار من خلال تجاوزها المستمر والسافر على السيادة العراقية”.وتواصل تركيا عمليات القصف الجوي على قرى في شمال العراق، ما تسبب في نزوح أهالي تلك المناطق وخلوها من سكانها.

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