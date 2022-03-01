حزب طالباني:التحالف الثلاثي مهدد بالتفكك بعد إستبعاد مرشح حزبي بارزاني من رئاسة الجمهورية

حزب طالباني:التحالف الثلاثي مهدد بالتفكك بعد إستبعاد مرشح حزبي بارزاني من رئاسة الجمهورية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الثلاثاء، صدور قرار من قبل المحكمة الاتحادية العليا بشان ابعاد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبير احمد من سباق الرئاسة بسبب فتح باب الترشيح من البرلمان دون سند قانوني.وقال السورجي في تصريح  صحفي، ان ” التفاهمات التي يستند اليها التحالف الثلاثي والمكون من السيادة والديمقراطي والتيار الصدري مهدد بالتلاشي في حال صدور قرار ابعاد مرشحهم عن سباق رئاسة الجمهورية ولن تنفعه اي اتفاقيات مسبقة”.واضاف ان “اعادة الترشيح لرئاسة الجمهورية من قبل البرلمان كانت مخالفة للقانون وسيتم تصحيح المسار الدستوري بابعاد جميع الاسماء التي تقدمت في الوجبة الثانية من الترشيح وبضمنهم ريبر احمد مرشح الديمقراطي بدلا عن المبعد هوشيارزيباري”.واوضح ان “الارادة الحرة للبرلمان ستنتصر مجددا وسيتم اعادة تكليف مرشحنا برهم صالح لرئاسة الجمهورية كونه الاقوى بين المرشحين فضلا عن الاعتماد على التفاهمات السياسية مع قوى الاطار التنسيقي والمستقلين”.وتنتظر الاوساط السياسية صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء بشأن النظر بالطعن بقرار البرلمان الخاص باعادة فتح باب الترشيح رغم انتهاء المدة الدستورية في وقت سابق.

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