حزب طالباني:التعاون البارزاني وراء القصف التركي على السلمانية

حزب طالباني:التعاون البارزاني وراء القصف التركي على السلمانية
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- انتقد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم ، بيانات الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن القصف التركي شمال العراق، فيما اكد ان جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم ضلل حقائق القصف الأخير على المواطنين العراقيين. وقال القيادي بالاتحاد برهان شيخ رؤوف، في حديث  صحفي، إن “القصف الأخير استهدف مواطنين عُزل لا علاقة لهم بحزب العمال كما ادعا الحزب الديمقراطي”، مشيرا الى انه “يجب التحقيق فيما اذا كان هنالك تنسيق من حكومة كردستان لتنفيذ القصف على شمال العراق، وخاصة موقفها الأخير وتقديم التبريرات للقصف المستمر”. وتابع، ان “احد المواطنين الذين تم استهدافهم هو موظف في شركة اسيا للاتصالات وقد تم الإبلاغ من ذويه في المحاكم المعنية بالتحقيق”، داعياً “الحكومة العراقية الى التحقيق بموقف الدفاع الذي يقفه الحزب الديمقراطي فضلا عن توضيح موقف الأخير من القصف التركي بالطائرات المسيرة على مناطق شمال العراق”. واتم شيخ رؤوف حديثه: ان “جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان ضلل حقائق القصف الأخير على المواطنين العراقيين”، لافتا الى ان “هنالك العديد من علامات الاستفهام حول مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن القصف التركي”. ويستمر القصف التركي على مناطق شمال العراق بطائرات مسيرة تستهدف فيها المواطنين العُزل، واخرها استهداف عجلة مدنية في قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية ما أسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص

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