حزب طالباني:التوغل التركي هو احتلال لشمال العراق

حزب طالباني:التوغل التركي هو احتلال لشمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، التوغل العسكري التركي داخل الأراضي العراقية بأنه “احتلال”، فيما أكد أن الحكومة المركزية في بغداد لم تمنح تركيا الضوء الأخضر للتوغل.وقال القيادي بالاتحاد محمود خوشناو في تصريح متلفز ، إن “التوغل التركي هو احتلال للاراضي العراقية، ولا توجد أي اتفاقية أمنية بين بغداد وانقرة نهائيا”، لافتا إلى أن “بغداد لم تمنح تركيا الضوء الأخضر للتوغل العسكري”.واضاف خوشناو أن “الجيش التركي اخلى 160 قرية في المناطق الشمالية”.

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