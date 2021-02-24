حزب طالباني:التيار الصدري والفتح وافقا على تمرير حصة الإقليم في الموازنة

حزب طالباني:التيار الصدري والفتح وافقا على تمرير حصة الإقليم في الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، شبه التوصل الى اتفاق بين بغداد واربيل بشان تثبت حصة كردستان في الموازنة، مبينا ان الساعات المقبلة سيتم الاعلان عن الاتفاق في حال عدم وجود اعتراض من قبل القوى السياسية.وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح صحفي،  ان ” القوى السياسية  خاصة التيار الصدري والفتح  وباقي القوى شبه اقتنعت بتحديد نسبة كردستان بالموازنة وفقا لما رفعته الحكومة في الموازنة وهو تسليم 250 الف برميل للنفط من كردستان ونصف الواردات غير النفطية من الاقليم”.واضاف السورجي انه ” خلال الايام المقبلة القليلة سيتم الاعلان عن اتفاق لتمرير موازنة 2021 بعد تقارب في الرؤى بين القوى السياسية”.يذكر ان اعتراض القوى الشيعية على حصة الاقليم كان هو تسديد 128 مليار دولار الذي بذمة كردستان للحكومة الاتحادية  ولكن المصالح الحزبية والشخصية الغت هذه الفقرة على حساب العراق وشعبه

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