حزب طالباني:الحكومة القادمة سيتأخر تشكيلها

حزب طالباني:الحكومة القادمة سيتأخر تشكيلها
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، جمال شكور، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل ولادة الحكومة الجديدة الذي سيفرزها قانون الانتخابات الجديد.وقال شكور في تصريح صحفي، ان “تشكيل الحكومة المقبلة قد يتأخر لكون افرازات تلك الانتخابات سيكون من خلال الدوائر وان الامر سيكون معقد بصعود نواب منفردين”، لافتا الى ان “هذا الامر هو الذي سيعقد من عملية اكمال تشكيل الحكومة”.وأضاف ان “هذه المرة الاولى التي سيكون البرلمان نتاج انتخابات ولدت من دوائر متعددة وليس دائرة واحدة لكل محافظة على غرار الانتخابات التي اجريت بعد عام 2003″، مبينا: “هنا تكمن الصعوبة والتعقيد لكون هناك مرشحين مستقلين منفردين قد يتمكنون من الفوز بالانتخابات ما سيولد عدد من اعضاء البرلمان خارج اطار الكتل الأساسية ما سيصعب اجراء الحوارات معهم لغرض تمرير الحكومة وانهاء المشاكل التي عانت منها العملية السياسية لسنوات”.

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