حزب طالباني:الحكومة القادمة سيتأخر تشكيلها

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وزارة النفط تكشف عن صادراتها لشهر آب الماضي
صالح:تعويضات حرب الكويت ستنتهي العام المقبل
الأمن النيابية:ترحيل قانون التجنيد الإلزامي إلى الدورة المقبلة
التحالف الدولي:ميليشيا الحشد تستهدف أرتال القوات العراقية بالعبوات الناسفة
بالوثيقة..رئيس الوقف السني يخصص قطع أراضِ لنفسه و14 آخرين في مدينة الرمادي
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روسيا لحلف الناتو : أنتم أقذر نموذج
ماكنزي:اعطاب طائرات ومدرعات ومنظومة صواريخ في مطار كابل قبل مغادرة آخر جندي من قواتنا
ليبيا:الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار الليبي في الجزائر يمثل مبادرة استقرار البلاد
اليوم..إنطلاق أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة
بايدن يتهم الصين بإخفاء “معلومات حيوية” تتعلق بمنشأ فيروس كورونا
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- اقتصادية
وزارة النفط تكشف عن صادراتها لشهر آب الماضي
صالح:تعويضات حرب الكويت ستنتهي العام المقبل
وزارة الكهرباء:فقدان أكثر من خمسة الاف ميغاواط بسبب انخفاض توريد الغاز الإيراني
مسجدي:الجولة الرابعة من المباحثات الإيرانية السعودية ستعقد في بغداد وحجم صادراتنا للعراق بلغت 13 مليار دولار سنويا
بالوثيقة..نائب يكشف فساد في أسلاك نقل الطاقة الكهربائية
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- تحقيقات
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
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- متابعات خاصة
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
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