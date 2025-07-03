حزب طالباني:الحل المؤقت لأزمة رواتب الإقليم بداية لحل دائمي

حزب طالباني:الحل المؤقت لأزمة رواتب الإقليم بداية لحل دائمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، اليوم الخميس، وجود وفود متبادلة بين حكومتي بغداد وأربيل، مشيراً إلى وجود مفاوضات مستمرة بين الجانبين تهدف إلى معالجة الخلافات القائمة.وقال الهركي في تصريح  صحفي، إن “إيجاد حل جذري للمشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والمركز، خصوصاً في هذه الفترة الضيقة، يبدو صعباً إلى حد ما، لكنه ممكن إذا ما تم التوصل إلى خارطة طريق واضحة”.وأضاف أن “الاتفاق على إرسال الرواتب والواردات النفطية وغير النفطية يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو حلول أكثر استقراراً”، مبيناً أن “مرحلة ما بعد الدورة البرلمانية الحالية قد تشهد صياغة قانون جديد للنفط والغاز، يؤسس لاتفاقيات دائمة، بعد أن أدرك الجميع أن الحل المشترك هو الأفضل، حتى وإن كان مؤقتاً”.

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