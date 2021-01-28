حزب طالباني:الحوار حول موازنة الإقليم في بغداد “معقداً”

حزب طالباني:الحوار حول موازنة الإقليم في بغداد “معقداً”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسين نرمو ، الخميس ، استمرار وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني التفاوض مع بغداد بشأن موازنة الإقليم ، مشيرا الى ان الحوار مع بغداد مايزال معقدا.وقال نرمو في تصريح صحفي، إن “وفد حكومة اقليم كردستان مستمر بحواراته في بغداد لغرض التفاهم حول حصة الاقليم من موازنة 2021”.وأضاف أن “هناك نصوصا تعجيزية لم ترد نهائيا في مشروع قانون الموازنة الاتحادية هي من تعرقل الاتفاق بين اربيل وبغداد”، مبينا أن “بعض الاطراف السياسية داخل اللجنة المالية اشترطت تسليم جميع إيرادات المنافذ الحدودية وكميات النفط المباع على أن تتكفل بغداد بدفع رواتب موظفي الإقليم والبيشمركة وحصة الإقليم من الموازنة”.ولفت نرمو إلى أن “الجانب الكردي على استعداد لمواصلة بذل الجهود مع بغداد من اجل حل جميع الخلافات المتعلقة خلال اليومين المقبلين”.وكان الاتحاد الوطني الكردستاني أكد، أمس الأربعاء، أن المفاوضات مع بغداد تسير بشكل متعرج بسبب الشروط التعجيزية. 

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